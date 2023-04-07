Частина "злитої" інформації була явно зібрана з відкритих джерел, зазначили у ГУР Міноборони.

Українському суспільству немає підстав переживати через "витік" засекречених військових документів з деталями плану США щодо оснащення ЗСУ перед майбутнім контрнаступом.

Про це представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив в ефірі інформаційного телемарафону. "Дуже важливо пам’ятати, що останні десятиліття дуже важливі операції російських спецслужб проходять в фотошопі. І з попереднього аналізу цих матеріалів, які ми побачили, ми бачимо там брехливі викривлені втрати по втратах з обох сторін. Ми бачимо частину інформації, явно зібраної OSINT-засобами, тобто з відкритих джерел", - сказав Юсов.

За його словами, потреби української армії - це тематика, яка багато і змістовно обговорювалася на всіх рівнях, в тому числі і офіційними особами.

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"Ні для кого не є секретом, що Україна ставила і ставить питання і про авіацію, і про танки, і про боєприпаси та багато інших речей, які так нам потрібні для швидшого звільнення окупованих територій, для збереження життів українських солдат і мирного населення. Все інше - ми будемо чекати офіційних коментарів, але я думаю, що українському суспільству переживати стосовно цього підстав немає. Контрнаступ буде, і головні плани ворог побачить і відчує на полі бою", - зазначив представник ГУР.

Контрнаступ України - які відомості були "злиті"

Як повідомляв УНІАН, видання The New York Times повідомило про "витік" засекречених військових документів з деталями плану США й НАТО щодо оснащення ЗСУ перед майбутнім контрнаступом. Пентагон розслідує, хто міг стояти за "витоком" інформації у відкритий доступ.

Документи невідомі "злили" у Twitter та Telegram. Військові аналітики звернули увагу на те, що деякі розділи документів, ймовірно, були змінені, оскільки там завищені американські оцінки загиблих українських військових і занижені оцінки загиблих російських військових. На думку аналітиків, ці зміни можуть вказувати на кремлівську дезінформацію.

Як уточнило видання, документи не містять конкретних планів бойових дій - як, коли і де Україна має намір почати наступ. Однак у документах є дані про потреби ЗСУ станом на 1 березня.

Пізніше радник очільника Офісу президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк написав, що "злиті" дані спираються на великий обсяг фіктивної інформації.

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