Все йде за планом, зазначив Роман Світан.

Контрнаступ на Луганщині триває, Збройні Сили України діють за планом. Більш того, незабаром захисники України можуть здійснити прорив у бік Бердянська, Маріуполя або Мелітополя.

Про це в інтерв'ю УНІАН розповів військовий експерт Роман Світан.

За його словами, контрнаступ ЗСУ не сповільнився ані на півдні України, ані в Луганській області. Все йде за планом, зазначив Світан.

"Абсолютно ніякі зовнішні подразники на контрнаступ не впливають. Йде планомірне знищення правобережного угруповання російських військ. Воно призведе до такого ж обвалення фронту, яке було тиждень-півтора тому, коли вони пішли з більшої половини північної частини. Те ж саме відбувається і в Луганській області. Після того як ми звільнили більшу частину Харківської області і зайнялися Луганською областю, у них не вистачає військ для того, щоб вибудувати лінію оборони навіть від Сватового до Кремінної. Максимум, що вони можуть в тому районі - це зібрати якісь гарнізони і утримувати тільки ці міста", - повідомив експерт.

За словами Світана, зараз українські військові збирають резерви в Луганській області. Найближчим часом ЗСУ підуть далі. Більш того, в планах у захисників України є ще й прорив у бік Бердянська, Мелітополя або Маріуполя:

"Це все планомірний рух, адже саме так наступ і відбувається: спочатку йде наступ, потім освоєння звільнених територій і накопичення резервів. Наступний крок - знову наступ. Проривів більше ніж на два танкових переходи (близько 100 кілометрів) не відбувається. Навіть краще один танковий перехід, адже другий вже небезпечний - можна просто не встигнути підтягнути тили і потрапити в якийсь котел. Найближчим часом, я думаю, буде завдано основного удару в районі Запорізького фронту (від Запоріжжя до Донецька). Це може бути в Ореховому, Гуляйполі або Вугледарі. Там буде здійснений прорив у бік або Мелітополя, або Бердянська, або Маріуполя. Все буде залежати від завдань, поставлених Генштабом. Найоптимальніший варіант - це вихід на Мелітополь".

Ситуація в Луганській області: що відомо про контрнаступ ЗСУ

ЗСУ продовжують просуватися на Луганщині. 9 жовтня стало відомо, що захисники України звільнили 7 населених пунктів. На тлі успіхів ЗСУ на Луганщині тривають репресії, окупанти вишукують українських патріотів. За наявною інформацією Генштабу, в Луганській області, під виглядом пошуку українських диверсантів, загарбники розшукують своїх дезертирів.

Як пояснив голова Луганської ОВВА Сергій Гадай, просування Збройних сил України на Луганщині буде продовжуватися, але не буде таким стрімким, як у Харківській області через те, що російські війська встигли підготуватися.

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