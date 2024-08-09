Третина поранених перебуває у важкому стані.

До 12 зросла кількість загиблих в результаті сьогоднішнього удару окупантів по Костянтинівці. Ще 44 людини зазнали поранень, з них третина - у важкому стані.

Про це повідомив керівник поліції Донеччини Руслан Осипенко в ефірі телемарафону "Єдині новини". "Станом на цю хвилину ми продовжуємо рятувальні роботи на місці удару. На цей час у нас постраждалих 56 осіб, з яких загиблі – 12 і 44 - отримали поранення. Серед загиблих у нас 8 тіл, які потребують ідентифікації", - розповів він. Осипенко додав, що на місці удару працює криміналістична лабораторія.

"З 8 тіл, у нас є інформація, що 6 - жіночої статі. Інші – зараз триває процес встановлення. Виставлені мобільні групи по лікарнях з числа поліцейських, які встановлюють родини для збору зразків ДНК", - прокоментував він.

Відео дня

Говорячи про стан поранених очільник поліції сказав, що одна людина, яка була в критичному стані, померла.

"Тяжко поранених у нас зараз близько 15 осіб, середньої тяжкості - близько десятка", - повідомив Осипенко.

Він зараз не можу спростувати чи підтвердити інформацію, що з-під завалів дістали тіло дитини.

"Заразу нас серед 6 тіл жіночої статі є два тіла невеликі. Або це загиблі з числа працівників-продавців, або, не виключено, що це була дитина. І також у нас є два тіла чоловічої статі, теж невеликих розмірів. Зараз працює над цим кримлабораторія", - сказав Осипенко.

За його словами, зараз перебуває в лікарні батько, який був у супермаркеті з дочкою. Наразі з його дитиною зв’язку немає.

За інформацією Осипенка, ракета Х-38, якою росіяни сьогодні нанесли удар по торговельному центру, періодично застосовується ворогом по Донецькій області, але це вперше по цивільній інфраструктурі.

Він зазначив, що цим ударом загалом пошкоджено 29 об’єктів цивільної інфраструктури, більше десятка автомобілів.

Удар по Костянтинівці

Раніше Офіс генпрокурора інформував, що кількість загиблих від російського удару по Костянтинівці Донецької області зросла до 11, ще 37 осіб дістали поранення.

Ворог вдарив ракетою Х-38 по торговельному центру близько 11:00, коли там перебувало багато людей. На місці влучання виникла велика пожежа на площі 1 тис. кв. м. Наразі її ліквідовано. На місці проводиться рятувальна операція.

Вас також можуть зацікавити новини: