Рятувальникам вдалося ліквідувати масштабну пожежу.

До 10 зросла кількість загиблих від російського удару по Костянтинівці на Донеччині, ще 35 людей отримали поранення.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко. "Ліквідовано пожежу торговельного центру площею 1 тис. кв. м. На місці працюють оперативні служби: ДСНС, поліція із залученням підрозділу парамедиків", - написав він.

Загалом внаслідок російського обстрілу постраждали 45 людей: 10 загинули, ще 35 отримали поранення. Також пошкоджено житлові будинки, магазини та більше десятка автомобілів.

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