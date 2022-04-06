Ворогу не вдалося уразити цілі. Постраждалих внаслідок атаки немає.

Уламки збитих вчора над Львівщиною ворожих ракет влучили в об’єкт цивільної інфраструктури, який не використовують.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Facebook.

"Наші сили протиповітряної оборони збили над Радеховом дві крилаті ракети ворога. Уламки впали на околиці міста, внаслідок чого сталися 3 вибухи на об’єкті цивільної інфраструктури, який не використовують. На місці вибуху було займання, яке невідкладно усунули сили ДСНС. Постраждалих нема. Ворог своєї цілі не досягнув", - зазначив він.

Козицький нагадав, що про підозрілі літальні об’єкти можна повідомляти в чат-бот у телеграмі "Шось летить" – @rusrocketfly_bot.

"Цей чат-бот створили спеціалісти Львівської ОВА та IT-фахівці спеціально для того, щоб уважні цивільні люди могли також стати Вартовими неба і зробити свій внесок у перемогу України над окупантом", - зауважив голова ОВА.

Як повідомляв УНІАН, очевидці почали повідомляти про вибухи на Львівщині ввечері 5 квітня. Влада закликала людей залишатися в укриттям, оскільки працювало ППО.

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