Громадянам рекомендується залишатися в укриттях.

У Львівській області були зафіксовані вибухи.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Львівської обласної Військової адміністрації Максим Козицький.

Він звернувся до жителів Львівщини і повідомив, що сили ППО працюють і зберігають мирне небо, і в цьому зв'язку закликав залишатися в укриттях.

"Вибухи в районі Радехова", - додав Козицький.

Окремо він зазначив, що станом на цю годину інформації про постраждалих немає.

"Не знімайте нічого на відео, не фотографуйте і не поширюйте припущення з неперевірених телеграм-каналів і груп", - додав Козицький.

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