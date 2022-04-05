У Львівській області були зафіксовані вибухи.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Львівської обласної Військової адміністрації Максим Козицький.
Він звернувся до жителів Львівщини і повідомив, що сили ППО працюють і зберігають мирне небо, і в цьому зв'язку закликав залишатися в укриттях.
"Вибухи в районі Радехова", - додав Козицький.
Окремо він зазначив, що станом на цю годину інформації про постраждалих немає.
"Не знімайте нічого на відео, не фотографуйте і не поширюйте припущення з неперевірених телеграм-каналів і груп", - додав Козицький.