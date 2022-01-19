У країні-агресорі цей крок називають "обґрунтованим і морально виправданим".

Проект постанови з проханням про визнання так званих Донецької Народної Республіки та Луганської Народної Республіки внесли до Держдуми РФ.

Повний текст документа опублікувало російське пропагандистське видання "РИА Новости".

Комуністична партія Російської Федерації на чолі з Геннадієм Зюгановим підготувала звернення до президента РФ Володимира Путіна. У ньому озвучено прохання визнати незалежність окремих районів Донецької та Луганської областей.

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"Державна дума Федеральних Зборів Російської Федерації звертається до Вас, шановний Володимир Володимирович, з проханням розглянути питання про визнання Російською Федерацією Донецької Народної Республіки і Луганської Народної Республіки як самостійних, суверенних і незалежних держав", - йдеться в проекті звернення.

Автори звернення називають відповідне рішення "обґрунтованим і морально виправданим". Вони впевнені, що за роки окупації незаконними збройними формуваннями РФ були сформовані "демократичні органи і держава з усіма атрибутами легітимної влади".

Також депутати наполягають на якнайшвидшому проведенні переговорів "з метою створення правової основи міждержавних відносин" і побудови співпраці в різних сферах, зокрема, сфері безпеки.

Такий крок має створити підстави для "захисту" мешканців окупованої території від "політики геноциду".

Представник КПРФ Казбек Тайсаєв раніше висловив упевненість в тому, що ініціатива буде підтримана і реалізована найближчим часом, писали російські ЗМІ. Він також провів аналогії з Південною Осетією і Абхазією.

Реакції Кремля поки немає - прес-секретар Путіна РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі ще не читали документ.

Визнання "Л/ДНР" Росією

У листопаді 2021 року Путін підписав указ про "надання гуманітарної підтримки" населенню окупованих Росією окремих районів у Донецькій і Луганській областях.

Зокрема, Путін доручив уряду РФ у місячний термін вжити заходів, що пом'якшують умови допуску на російський ринок товарів з ОРДЛО. Йдеться, зокрема, про допуск таких товарів до держзакупівель нарівні з російськими.

Крім того, Уряду РФ також у місячний термін доручено забезпечити визнання в Росії дійсними сертифікати про походження товарів, що видаються організаціями, що фактично діють на окупованій Росією території Донбасу.

Голова МЗС України тоді засудив підписання указу.

"Він явно суперечить букві і духу Мінських домовленостей", – наголосив Дмитро Кулеба.

У 2014 році російська сторона почала розгойдувати ситуацію на Донбасі і підтримала бойовиків, які потім захопили частину сходу України і створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР". Бойовики не раз заявляли про те, що бачать псевдореспубліки у складі Росії.

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