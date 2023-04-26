Ультранаціоналісти виступають за посилення репресивних заходів, зокрема щодо росіян-"зрадників", але Кремль не піддається.

Кремль уникає застосування відкритих репресивних заходів через побоювання за стабільність режиму російського диктатора Володимира Путіна.

Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Зазначається, що російські ультранаціоналісти виступають за повернення Кремля до сталінських репресій і очікують від Путіна їхнього посилення. Однак, Кремль продовжує уникати відкритих репресивних заходів, через побоювання за стабільність путінського режиму.

Зокрема, уряд РФ відкликав з Держдуми законопроєкт, який передбачав збільшення податків з 13 до 30% для росіян, які втекли з країни, хоч ультранаціоналісти неодноразово закликали Кремль націоналізувати майно росіян-"зрадників". В ISW вважають, що Кремль "вагається щодо введення таких непопулярних заходів".

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Посилення репресій в РФ

Ультранаціоналісти неодноразово відкрито закликали повернутися до сталінських репресій. Від Путіна очікували повної відданості війні та підтримки репресивної політики.

Зокрема, нещодавно депутат Держдуми РФ від "Єдиної Росії" Андрій Гурульов закликав відродити у Російській Федерації поняття "ворог народу". При цьому Гурульов зізнався, що особисто сам він хоче повернення сталінських репресій.

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