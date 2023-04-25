За словами джерел, останньою краплею стали санкції проти каналів Медведчука.

Президент РФ Володимир Путін прийняв рішення про підготовку до повномасштабної війни ще наприкінці лютого-початку березня 2021 року.

Як пише російське видання "Верстка", за три місяці до вторгнення в Кремлі вже "ділили" Україну.

Підготовка до повномасштабної війни проходила в найсуворішій секретності. Однак з літа 2021 року розмови про можливу війну стали "спільним місцем" серед людей, близьких до Кремля.

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12 липня 2022 року на сайті Кремля з'явилась стаття Путіна "Про історичну єдність росіян та українців". За даними ЗМІ, її текст змінювався багато разів, і в одному з варіантів була пряма загроза можливості розпочати війну. З остаточного варіанту загрозу прибрали.

За словами джерел видання, за три місяці до війни, росіяни вже обговорювали, як ділитимуть Україну між великими корпораціями. За розвиток кожного регіону за задумом мала відповідати одна з державних або близьких до Кремля приватних корпорацій. Три джерела в оточенні Путіна підтвердили, що "останньою краплею" для президента РФ у рішенні про вторгнення стали санкції проти каналів його кума - Віктора Медведчука.

"Наїзд, коли у нього відібрали телебачення і партію стали фігачить, - це прямо сильно завело Путіна. Він сприйняв це як особистий випад", - пояснив один із давніх знайомих російського президента.

При цьому, з самим Медведчуком Путін про вторгнення не радився. Єдиною людиною, яка мала постійний вихід на Путіна, був його друг Юрій Ковальчук. Два джерела підтверджують, що саме він відіграв вирішальну роль у рішенні президента РФ. Під час пандемії тільки Ковальчук не виходив із резиденції Путіна, щоб не проходити карантин.

Водночас міністр оборони Сергій Шойгу "не сперечався, а навіть зрадів" рішенню Путіна. Інші ж еліти були поставлені перед фактом вже в день вторгнення.

"Він не розумів, у якому стані армія знаходиться, і йому було цікаво. Він повірив у те, що Путін знає щось, чого він не знає, і дійсно думав, що буде щось не сильно серйозніше за анексію Криму", - розповідає один із старих приятелів Путіна.

Війна в Україні - останні новини

У Росії дедалі частіше заявляють про необхідність переговорів з Україною. На думку деяких експертів, ймовірно, Путін вже незабаром може оголосити про завершення так званої "СВО". А пояснить він це тим, що всіх цілей війни досягнуто.

Політолог і публіцист Андрій Піонтковський вважає, що Путін хоче зберегти тягучу позиційну війну, яка б дозволила йому зберегти владу.

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