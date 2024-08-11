Путін хоче запобігти невдоволенню в суспільстві.

Російська влада не оголосила воєнний стан у Курській, Бєлгородській та Брянській областях замість режиму "контртерористичної операції", оскільки не хоче вживати більш радикальних дій на події і цих регіонах.

"Кремль, ймовірно, вирішив оголосити антитерористичну операцію — на відміну від воєнного стану, — щоб зменшити масштаб українського вторгнення в Курську область і запобігти внутрішній паніці чи негативній реакції. Це демонструє небажання Кремля вживати більш радикальних заходів у відповідь на ситуацію", – йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики послалися на публікацію російського опозиційного видання "Верстка". Там зазначили, що адміністрація Путіна рекомендувала депутатам та сенаторам не коментувати згадані події "до особливого розпорядження" або обговорювати їх якомога коротше і посилатися лише на офіційні заяви.

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На тлі цього мовчання Z-канали почали критикувати Кремль за те, що він не оголосив воєнний стан замість "антитерористичної операції". Це дозволило б вживати радикальніших заходів - забороонити мітинги, ввести командантську годину та організувати виробництва для армії.

Попри це, Путін хоче уникнути повного переходу на військовий режим і запобігти невдоволенню в суспільстві, що може загрожувати стабільності його режиму.

Ситуація в Курській області

6 серпня відбувся "прорив" українсько-російського кордону в районі Курської області РФ.

За інформацією західних ЗМІ, росіянам, ймовірно, вдалося пригальмувати просування українців.

CNN пише, що Україна принизила Путіна несподіваною атакою на Курську область. До п'ятниці російська влада втратила контроль над щонайменше 250 квадратними кілометрами

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