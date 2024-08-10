На даному етапі ще не зрозуміло, чи матиме ця атака якийсь драматичний вплив на лінію фронту в Україні.

Несподівана операція українських військ у Курській області розлютила господаря Кремля Володимира Путіна. Диктатор назвав вторгнення "великою провокацією", що викликало побоювання потенційної ескалації Кремля не лише у війні проти України, але й у відносинах зі США, головним прихильником Києва, пише The Hill.

Хоча неясно, як буде продовжуватися наступ, Україна успішно змінила наратив війни, зайшовши на територію Росії, вважає віце-президент з питань політики та програм аналітичного центру GLOBSEC Олена Кудзько.

"Українці докладають усіх зусиль, щоб змінити наратив про війну. До [Курська] було відчуття, що війна стала досить передбачуваною, і з багатьох сторін війна вже сприймалася як заморожена. Здійснивши цю атаку, Україна насправді зуміла продемонструвати, що є простір для того, щоб зробити цю війну непередбачуваною, що є простір для того, щоб здивувати Росію", – пояснила вона. Відео дня

Курська наступальна операція нагадує Харківську та Херсонську контрнаступальні операції 2022 року, в яких швидкісні українські маневри застали Росію зненацька. Вона чинить тиск на Росію, змушуючи її відволікти війська і захистити свої кордони, вважає Федеріко Борсарі, науковий співробітник програми трансатлантичної оборони і безпеки Центру аналізу європейської політики.

"Тепер все залежить від росіян, що вони хочуть зробити з цим наступом у Курську. Я думаю, що росіяни намагатимуться витримати тиск, навіть якщо це означатиме [можливо] надання Україні певних можливостей в інших місцях", – припустив він.

Водночас Борсарі додав, що на даному етапі ще не зрозуміло, чи матиме ця атака якийсь драматичний вплив на лінію фронту.

Видання наголошує, що Україна, схоже, атакує на двох основних напрямках: в бік Суджі та Коренівського району. Томаш Блусевич, науковий співробітник Гуверівського інституту Стенфордського університету, вважає, що Україна, швидше за все, піде з Курської області, але тільки після того, як змусить Росію перекинути кілька бригад, які будуть використовувати позиції на лінії фронту.

"Тепер їм треба рухатися. А росіяни з цим погано справляються. Вони погано справляються з логістикою. Це був блискучий крок України. Вони вже досягли величезного успіху, змусивши Росію перемістити свої війська, продемонструвавши, що Росія беззахисна в інших сферах. Це величезний удар по престижу Путіна", – пояснив він.

Замість того, щоб утримувати цю територію, план України може полягати в тому, щоб атакувати стратегічні ресурси в Росії, в тому числі техніку і території, які використовуються для здійснення атак. Захоплення полонених і території також може бути використане в переговорах і обміні полоненими. Українські сили також захопили газовимірювальну станцію в Курській області, під загрозою опинилася і розташована неподалік Курська АЕС.

Запрошений старший науковий співробітник Німецького фонду Маршалла Брок Бірман сказав, що український наступ має стратегічне значення, оскільки націлений на регіон Росії з важливими активами, які тепер можна знищити і усунути як загрозу. Він також додав, що це "спосіб розосередити лінію фронту" і змусити Росію "перерозподілити ресурси" для захисту своїх активів.

"Тепер їм доведеться подумати про те, як це розподілити ресурси не лише в цьому конкретному регіоні, але й уздовж дуже, дуже довгого кордону", – сказав Бірман.

Курська наступальна операція змусила російських громадян зіткнутися з прямими наслідками війни. До наступу українські удари по Росії обмежувалися випадковими атаками безпілотників на нафтобази або стратегічні об'єкти. В останні кілька місяців вони почали використовувати зброю американського виробництва, в тому числі далекобійну артилерію, для ураження цілей поблизу кордону.

Хоча диктатор Володимир Путін зберігає міцний контроль над своєю країною, а інакомислення, як правило, придушується, операція в Курській області поставила під сумнів його наратив про те, що війна "знаходиться під контролем".

Бої в Курській області

Вранці 6 серпня стало відомо про прорив кордону з Курською областю РФ. Офіційно українське військове командування ситуацію не коментує. Тим часом у Пентагоні вже встигли зауважити, що операція на Курщині не є ескалацією.

Народний депутат України від "Слуги народу", заступник голови комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін заявив, що в суботу, 10 серпня, українські військові взяли під контроль щонайменше три населені пункти у Курській області Росії: Івашковський, Махновка та Свердликове.

Тим часом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що українські війська зайшли вглиб території РФ у Курській області приблизно на 30-35 кілометрів.

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