Вона погодилась надати росіянам саперів, а також лікувати поранених на війні проти України окупантів.

На тлі значних бойових втрат та поступового виснаження ресурсів російське військово-політичне керівництво намагається втягнути у війну проти України ще одну країну.

Як зазначили в Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони, крім масового залучення найманців із країн Африки та Азії, а також підрозділів КНДР, Кремль опрацьовує можливість втягнення у війну проти України так званих партнерів під виглядом реалізації гуманітарних проєктів у прикордонних з Україною російських областях.

"Чергова країна, яку росія намагається втягнути у війну - Лаос", - підкреслили в ГУР.

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У розвідці деталізували, що в даний час Кремль організовує залучення зведеного загону інженерних військ Народної армії Лаосу до розмінування територій в Курській області.

Ця країна дуже залежить від зовнішньої допомоги, тому як зазначили у розвідці, керівництво Лаосу на початковому етапі висловило готовність відправити до РФ до 50 "військовослужбовців-саперів".

Крім цього, Лаос безкоштовно лікує російських окупантів, поранених на війні проти України.

"Росія, прикриваючись гуманітарною риторикою, намагається легалізувати присутність іноземного військового контингенту на своїй території, використовуючи його для забезпечення бойових дій проти України", - констатувало ГУР.

Іноземна допомога Росії

2 липня стало відомо, що Північна Корея відправить 30 тис. солдатів на війну проти України. Як показали супутникові знімки, РФ уже почала перевозити північнокорейських солдатів на свою територію.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомила, що КНДР почала відбір персоналу для відрядження, яке може відбутися вже в липні або серпні.

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