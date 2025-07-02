Як свідчать супутникові знімки, РФ уже почала перевозити північнокорейських солдатів на свою територію.

Північна Корея потроїть чисельність своїх військ у складі російської армії, відправивши додатково 25-30 тис. солдатів на війну проти України.

Як повідомляє CNN, з посиланням на оцінку української розвідки, війська можуть прибути в Росію найближчими місяцями, на додаток до 11 тисяч, відправлених у листопаді 2024 року, які допомогли росіянам відбити наступ України на Курську область.

За словами західних чиновників, близько 4 тис. із цих північнокорейських солдатів було вбито або поранено під час розгортання, проте відтоді співпраця Пхеньяну з Москвою розквітла.

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В українській оцінці йдеться про те, що міноборони РФ здатне надати "необхідне обладнання, зброю і боєприпаси" з метою "подальшої інтеграції в російські бойові підрозділи". У документі додається, що "існує велика ймовірність, що північнокорейські солдати посилять російські війська під час нового наступу.

CNN повідомив, що приготування до нового розгортання, включно з прибуттям корабля до російського порту, і вантажних літаків до північнокорейського аеропорту Сунан, були помічені на супутникових знімках.

На супутниковому знімку, зробленому 18 травня 2025 року, показано судно, яке вже перевозило солдатів із КНДР, пришвартоване в порту Дунай у РФ.

Супутникові знімки аеропорту Сунан у Північній Кореї від 4 червня 2025 року показують, що на злітно-посадковій смузі перебувають вантажні літаки.

Схеми польотів також вказують на те, що може відбуватися переміщення військ. Центр відкритого вихідного коду надав CNN супутникові знімки з аеропорту Сунан у Північній Кореї від 4 червня, на яких вантажні літаки, можливо, Іл-76, кермували злітно-посадковою смугою - той самий тип літаків, що використовували в торішніх розгортаннях.

"Хоча на знімках не видно, для чого використовуються корабель і літаки, їхні переміщення можуть вказувати на закономірність, відповідну до того, що аналітики спостерігали торік", - написало видання.

"Це, мабуть, вказує на те, що маршрути, які раніше використовували для переміщення військ КНДР, активні і їх можна використовувати під час будь-якого великомасштабного майбутнього перекидання персоналу", - прокоментував Джо Бірн, старший аналітик Центру відкритого вихідного коду.

Дженні Таун, старший науковий співробітник і директор корейської програми в Центрі Стімсона, сказала, що українська оцінка в 30 тис. звучить "завищеною", а ось оцінка в 20 тис. цілком імовірна. Аналітик зазначила, що в будь-якому разі це не будуть елітні солдати, але все "залежить від того, що попросить Росія":

"Ходять чутки, що російські генерали вже перебувають у Північній Кореї і навчають там війська".

Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомила, що КНДР почала відбір персоналу для зарубіжного відрядження, яке може відбутися вже в липні або серпні. Однак там чисельність північнокорейських військ, які можуть бути відправлені на війну в Україну, не уточнили.

"Додаткові війська знаменують собою значне загострення війни і є ознакою того, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин подвоює свою підтримку Москви", - констатувало видання.

Північнокорейські солдати на війні проти України

30 червня в КНДР показали, як Кім зустрічав труни з солдатами з Курської області. На великому екрані присутнім у залі показали фотографії з церемонії повернення останків військових КНДР із Курської області. На одному зі знімків було показано, як Кім встановлює північнокорейський прапор над труною.

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