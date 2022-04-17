Відповідний указ №246 від 16 квітня опублікований на сайті глави держави.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання віце-адмірала командувачу Військово-морських сил Збройних сил України Олексію Неїжпапі.

Відповідний указ №246 від 16 квітня опублікований на сайті глави держави.

"Присвоїти військове звання віце-адмірала контр-адміралу Неїжпапі Олексію Леонідовичу – командувачу Військово-морських сил Збройних сил України", - йдеться в указі.

Офіційно невідомо, за що був підвищений командувач ВМС, проте радник глави ОП Вікторія Страхова написала у Facebook, що рішення ухвалили з огляду "блискучу операцію", про яку всі і так знають.

"Верховний Головнокомандувач Президент України Володимир Зеленський 16 квітня 2022 присвоїв звання віце-адмірала командувачу ВМС ЗСУ Олексію Леонідовичу Неїжпапі. Й усі знають, за яку блискавичну операцію! Наш справжній козак на воді!" - зазначила Страхова.

Ракетний крейсер "Москва" пішов на дно: що відомо

13 квітня в акваторії Чорного моря у російський ракетний крейсер "Москва" влучили українські крилаті ракети "Нептун". За даними українського військового командування, в результаті корабель отримав пошкодження, загорівся, згодом перевернувся і потонув.

У Міноборони РФ стверджували, що на кораблі сталася детонація боєприпасів, а потонув він при буксируванні.

Довідка УНІАН. "Москва" - російський гвардійський ракетний крейсер. Входив до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Побудований свого часу на суднобудівному заводі в Миколаєві, спочатку отримав назву "Слава", пізніше був перейменований в "Москва".

24 лютого 2022 року під час російського вторгнення в Україну брав участь у захопленні острова Зміїний.

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