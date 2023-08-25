У ніч на п'ятницю, 25 серпня, в окупованому Криму чути звуки вибухів. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
За їхніми даними, вибухи пролунали в Сімферополі. Голосно в Гвардійському, в районі мису Меганом і біля мису Тарханкут. У мережі публікують відео, на яких можна почути характерний для безпілотних літальних апаратів звук.
Гауляйтер окупованого Севастополя Михайло Розвожаєв заявив, що, за попередніми даними, в районі мису Херсонес знищили кілька дронів. "Екстрені служби не фіксують жодних пошкоджень цивільної інфраструктури. Зараз у місті тихо. Але всі сили і служби знаходяться в стані бойової готовності", - написав він.
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