Окупаційна адміністрація не коментувала це.

У четвер, 24 серпня, на території тимчасово окупованого Криму лунають гучні вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За їхніми даними, над Севастополем було чутно щонаймеше п'ять вибухів. "Над Севастополем голосно. Було 5 сильних "хлопков"", - йдеться у повідомленні. Згодом вони написали про сім вибухів у Гагарінському районі, два - у Камишах та два на мисі Фіолент.

Водночас на Оперативному каналі інформаційного центру по автомобільних дорогах про ситуацію на автопідходах до Кримського мосту та підготовку до огляду не повідомляли про перекриття.

"З обох боків Кримського мосту труднощів у проїзді до оглядових пунктів немає", - повідомили вони станом на 21:00.

Оновлено о 21:40: Гауляйтер окупованого Севастополя Михайло Розвожаєв заявив, що на полігоні в Козачій бухті проходять навчальні стрільби, у тому числі з ручних гранатометів.

"Залежно від напряму вітру звук може бути чутний у різних районах міста. Орієнтовно тренування триватиме до 23:00", - написав він, зазначивши, що у місті "все спокійно".

Останні інциденти у Криму

Нагадаємо, 22 серпня, у Севастополі також повідомляли про вибухи, Керченський міст перекривали. Окупаційна влада спочатку заявила про навчання армії, а згодом повідомила, що у небо піднімали винищувачі через українські розвідувальні безпілотники.

Вранці 23 серпня в українській розвідці відзвітували про знищення російської зенітно-ракетної системи великого і середнього радіусу дії С-400 "Тріумф" на мисі Тарханкут.

Сьогодні вранці ГУР оприлюднила відео спеціальної операції з висадкою на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк. Українські оборонці вступили у бій із загарбники, знищили їхню техніку та встановили український прапор.

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