Очевидно, техніку перевозять у глибину півострова для ремонту.

Кримські партизани зафіксували перекидання важкої техніки окупантів у Криму.

Як повідомляє рух "Атеш", його агенти зафіксували перекидання кількох БМП-2 по Вірменській трасі в бік Сімферополя.

"Судячи з усього, техніку перевозять у глибину півострова для ремонту. Окупанти не наважуються створювати ремонтні бази на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей через високу ймовірність їх знищення", - зазначили партизани.

Однак у русі додали, що їм "відомі координати ремонтних потужностей і в Криму, їх не вберегти".

"Уся інформація була давно передана Силам оборони України", - зазначили в русі.

Діяльність партизанів у Криму

На початку квітня агенти руху опору "Атеш" повідомили, що продовжують спостерігати за Кримським мостом на окупованому росіянами півострові. Вони виявили, що загарбники перекинули нові системи ППО для його захисту. Зокрема, зафіксовано переміщення комплексів С-300 і ЗРК "Панцир-С1".

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що в нього немає сумнівів, що Кримський міст цього року буде атаковано. Це можна зробити дронами або ракетами Storm Shadow, SCALP і ATACMS.

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