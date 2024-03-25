Наразі окупанти не використовують міст для перевезення техніки та боєприпасів.

Після успішних атак на Кримський міст, РФ не використовує його для постачання зброї та засобів ураження. До цього за добу проходило 42-46 потягів, які перевозили зброю та боєприпаси, зараз лише 4-5, причому чотири з них – пасажирські, один – для перевезення товарів загального вжитку.

Про це розповів голова Служби безпеки України Василь Малюк в інтерв'ю Фактам ICTV, яке транслювали в ефірі телемарафону. Натомість автомобільне сполучення відбувається, але воно обмежене.

"Тобто сьогодні ворог взагалі не використовує Кримський міст для постачання зброї. Автомобільне сполучення відбувається так: вони їдуть реверсно, їхня вага не може бути більшою 3,5 т", – пояснив Малюк.

Водночас він зауважив, що окупанти працюють над його повним відновленням. Якщо це станеться, то реакція з українського боку буде відповідною.

"Коли вони відновлять опори, можливо, потенційно знову почнуть переміщати боєкомплект. Тоді, власне, ми їм вчергове скажемо "Привіт". Усьому свій час, давайте не прискорювати події. Потенціал для його повного знищення у нас, звичайно ж, є", – запевнив Малюк.

Кримський міст - останні новини

У лютому керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що РФ готується до знищення Кримського мосту.

За її словами, росіяни почали будувати залізницю на окупованій частині Запорізької та Херсонської областей для того, щоб уникнути повної блокади в разі знищення Кримського мосту.

Раніше командувач Військово-Морських сил ЗС України віце-адмірал Олексій Неїжпапа анонсував "крах" Кримського мосту вже цього року.

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