Йдеться за регулярні перевезення і підключення до загальноросійських інформаційних систем.

РФ запустила перший повноцінний контейнерний потяг до Криму через тимчасово окуповані території України. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в Telegram.

"На жаль, маємо перший офіційно підтверджений та верифікований росіянами (а після них вже ISW) факт повноцінного запуску залізничного сполучення до Криму через тимчасово окуповані території", - констатував Андрющенко.

За його даними, перший контейнерний потяг прибув до Севастополя, пройшовши відстань 3000 км менш ніж за 5 днів. Він вирушив зі Свердловської залізниці та проїхав через Донецьк, Волноваху, Розівку та Мелітополь - по повністю окупованому сухопутному коридору, з’єднуючи захоплені території з Кримом.

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"Кінцева точка - порт Севастополя, де вантажі перевантажують на морські судна. Підготовка до запуску тривала з лютого. Тобто, з того моменту як росіяни закінчили ремонт ділянку Волноваха - Розівка… Тепер вже йдеться про розгортання постійних маршрутів із глибини Росії (Куйбишевська, Північна, Горьківська, Октябрська залізниці), залізниці окупованих територій до азовських та кримських портів", - зазначив фахівець.

Він наголошує, що йдеться не за одноразову операцію - загарбники кажуть про регулярні контейнерні перевезення і підключення до загальноросійських інформаційних систем та документообігу, що означає спробу системної інтеграції Криму та тимчасово окупованих територій у логістику РФ.

Крім того, як додає Андрющенко, росіяни підключили окуповані території до автоматизованої системи продажу електронних квитків на поїзди далекого сполучення по всій РФ.

"Каси вже діють у 12 пунктах Донбаського філіалу ("ДНР"), 3 - Луганського філіалу ("ЛНР") та в одній точці Мелітополь-Херсонського філіалу. Пасажири можуть придбати квитки не лише по РФ, а й у Білорусь, Казахстан, Киргизстан", - розповів очільник центру.

Він вважає, що факт проходження потяга через Донецьк, Волноваху, Розівку та Мелітополь демонструє повноцінне задіяння окупованих територій у воєнно-логістичну інфраструктуру РФ. За словами Андрющенка, це більше, аніж серйозний сигнал для української безпеки та економіки. До того ж, включення окупованих регіонів у єдину інфраструктуру РФ "чудово демонструє" справжні плани Росії в прагненні миру.

РФ будує нові мости

Як писав УНІАН, раніше керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів, РФ будує одразу три нові мости, один з яких - залізничний.

Зокрема, залізничний міст проходить через річки Берестову й Кальміус в районі села Роздольне, через балку Широку по автомобільній трасі Новоазовськ-Маріуполь та в районі нової залізничної гілки. Останню росіяни будували, як резервну навесні 2024 року.

За словами Андрющенка, загарбники прагнуть кардинально покращити логістику Ростов-Новоазовськ-Волноваха-Донецьк для автомобільних шляхів та будівництво нової залізничної гілки Маріуполь-Ростов.

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