Росіяни зібрали різноманітні комплекси типу С-300, С-400 і навіть С-500.

Російські окупанти, щоб захиститись від потенційних ударів ЗСУ, облаштували в тимчасово окупованому Криму ешелоновану ППО, залучають Росгвардію, авіацію та малюють субмарини на причалах. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Насправді, це комплекс заходів - від малювання субмарин на причалах, в пункті базування Новоросійськ - й такі епізоди були, розфарбування корпусів кораблів як під час Другої світової війни та закінчуючи різноманітними засобами ведення розвідки для викриття надводної, підводної, повітряної обстановки", - розповів речник.

За його словами, це включає роботу авіації, яка зараз в окупантів - найдієвіший спосіб ведення розвідки та патрулювання в акваторії Чорного моря. Також росіяни виходять на зовнішній рейд малими катерами різних проєктів, наприклад, типу "Раптор", та здійснюють певні заходи з протидиверсійної оборони. Як додав Плетенчук, діють ворожі спостережні пости, засоби ППО.

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"Ешелонована оборона будується як раз під час облаштування протиповітряної оборони - дальній радіус, середній та ближній. Однак, згідно з фото, які викладалися Головним управлінням розвідки, вочевидь з ешелонованою обороною щось пішло не так в Криму… Ця війна - певне змагання технологій... Вони (росіяни - УНІАН) вимушені реагувати на наші виходи", - сказав Плетенчук.

Він також розповів, що максимально насичена система оборони ворога в районі Керченського мосту - починаючи від надводних заходів, безпосередньо в Керченській протоці.

"Це й берегова оборона і понтони нескінчені, тобто бонові загородження… Фактично вони зробили такі ворота, які вони відкривають для того, щоб пропускати судна... І закінчуючи системами ППО, де провідну роль відіграють різноманітні комплекси типу С-300, С-400 і навіть С-500 там з'являвся - остання вже версія цієї системи ППО… Це вже повний комплекс заходів. Також у росіян є підрозділи Росгвардії, які належать до флоту і займаються охороною подібних об'єктів", - додав речник ВМС.

Ситуація в окупованому Криму - останні новини

Як писав УНІАН, нещодавно Сили оборони рознесли окупантів в Криму. Зокрема українським бійця вдалося уразити низку російських об’єктів, серед яких вертоліт, три зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцирь-С1", морські судна, гелікоптер та 13 радіолокаційних станцій.

Також повідомлялось, що бійці ГУР влаштували "полювання" на десантні ворожі катери в окупованому Криму. Завдяки дронам "Prymarу" було уражено десантні катери ворога 02510 БК-16 та "Раптор". Крім того, безпілотники завдали удару і по зенітно-ракетному комплексу "ТОР-М2" російських окупаційних військ.

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