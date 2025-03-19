Коштовні системи ППО виявились безпорадними перед влучними ударами воїнів ГУР.

В окупованому Криму уражено низку ворожих об’єктів, серед яких російський вертоліт, три зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцирь-С1", морські судна, гелікоптер та 13 радіолокаційних станцій.

"Загарбники у тимчасово окупованому Криму упродовж кількох днів дрижали від небувалого гуркоту - їхні дороговартісні системи протиповітряної оборони виявились безпорадними перед влучними ударами воїнів ГУР МО України", - йдеться у повідомленні Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Спецпризначенці оприлюднили відео, на якому, за їх словами, результати успішної демілітаризації півострова. Зокрема уражено цілу низку російських радіолокаційних станцій (РЛС).

У переліку – по дві 48Я6-К1 "Подльот" та 1Л125"Ніобій-СВ", три - 39Н6 "Каста 2Е2", по одиниці - 9С19 "Імбірь", "Нєбо-СВ", С-300ВМ, "Нєбо-М", 59Н6-Е "Протівнік-ГЕ" та БРЛС "Мис".

Також під удар потрапили пускова установка С-300СВ, командні пункти РЛС "СТ-68" та РЛС 39Н6 "Каста 2Е2", а ще - три російські зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцирь-С1", транспортно-буксирне судно проєкту С4236, універсальний буксир "Фьодор Урюпін" та ворожий вертоліт Мі-8.

Що передувало

Як писав УНІАН, ЗСУ завдали удару по майстерні, в якій 155-та бригада морпіхів РФ наварювала на техніку додаткову броню. Зокрема, розвідувальна рота 47 ОМБр "Маґури" знайшла ворожий "гараж талантів", де морпіхи 155-ї зварювали додаткову броню на свої БТР. В результаті, як зазначають у ЗСУ, окупанти хотіли покращити броню, а покращили статистику своїх втрат. HIMARS провів фінальне "тестування" їхніх виробів. У результаті - майстерня згорнулася разом із "клієнтами".

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