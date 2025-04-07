Неїжпапа наголосив, що на війні, щоб мати успіх, потрібна "інформаційна тиша".

Кримський міст залишається ціллю для Збройних сил України. Про це повідомив командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа в інтерв’ю Крим.Реалії.

"Кримський міст - це складна ціль, особливо зараз. Але в житті немає жодної фортеці, яку не можна зруйнувати, і нема кордонів, які не можна перейти. Міст така ж ціль, як і решта", - сказав Неїжпапа.

Він додав, що "треба мати інформаційну тишу на війні, щоб мати успіх".

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"А якщо ми кажемо, що ми завтра вдаримо по Кримському мосту, то, напевно, противник про це дізнається з телебачення. Або скажемо, що ми не вдаримо його. Це ж неправильно", - зазначив командувач ВМС.

Також він запевнив, що ударів по Криму менше не стало, мовляв, "усе працює у штатному режимі, як і на інших напрямках".

"Цілі є у Криму і в інших областях, де перебуває ворог. Цілі вражаються. Мабуть, інтенсивність не така велика, і це пов’язано з важливістю інших напрямків", - додав Неїжпапа.

Кримський міст: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів, коли Україна зможе знищити Кримський міст. За його словами, це станеться тоді, коли буде прийняте відповідне політичне рішення. За його словами, росіяни розуміють, що міст може бути знищений в будь-який час, і "у нас вже є достатньо засобів".

Також ветеран російсько-української війни Євген Дикий розповідав, що Україні зараз невигідно знищувати Кримський міст, адже він виконує роль приманки для російської ППО, по якій Сили оборони постійно влучають. "Ми біля нього знищуємо їхню дорогоцінну ППО. І ми точно знаємо, що ось сюди вони точно її знову привезуть", - зазначив він.

NYT нещодавно розкрив, як готувався удар ракетами ATACMS по Кримському мосту. Видання з'ясувало, що влітку минулого року Україна таємно провела третю атаку на міст, яка виявилася невдалою. Операцію провели в рамках кампанії Lunar Hail ("Місячний град"), яку спільно розробили українці та американці. Журналісти зазначили, що цей запланований удар завдав мінімальної шкоди об'єкту.

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