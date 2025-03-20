Загарбники фактично перетворили Крим на військову базу.

Російські окупанти значно посилили заходи безпеки на Керченському мості, адже бояться певних дій з боку українських спецслужб. Як розповів в ефірі телемарафону речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, там збільшена кількість доглядових груп, посилено сам догляд. За словами військового, навіть самі росіяни скаржаться на прискіпливу перевірку.

"Нелегальні російські туристи кажуть, що їх роздягають повністю… Огляд доволі прискіпливий через те, що росіяни побоюються можливих якихось дій з боку наших спеціальних служб. Окрім того, це пов’язано зі збільшенням потоку перевезень до Криму напередодні сезону. Звісно, ніякі вибухи не можуть відлякати російського туриста від українського Криму. Так само ви побачите, як вони будуть переступати через плями з мазутом й на пляжах Анапи цього року", - наголосив Плетенчук.

Він також додав, що окупанти фактично перетворили Крим на військову базу, що означає розташування логістики, розміщення особового складу та велику кількість певних військових об’єктів.

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"Не слід забувати, що вони використовують Крим для завдання ударів по території України балістикою. Тобто, "Іскандери-М", як правило працюють з території тимчасово окупованого Криму", - сказав Плетенчук.

За його словами, росіяни на півострові не шкодують засобів оборони - Крим щільно "упакований" різноманітними системами.

"Справжній зоопарк, як його військові називають, з найрізноманітніших засобів. І засоби локацій та наведення зброї є не менш важливою частиною, ніж безпосередньо сама зброя. Тому що без "очей" пускові не мають особливої цінності. Тому, коли росіяни позбавляються якоїсь кількості цих "очей", це дуже і дуже для нас є важливим", - зазначив речник.

Ситуація у Криму - останні новини

Нагадаємо, вчора, 19 березня, у Силах спеціальних операцій ЗСУ рознесли окупантів в Криму. Зокрема було уражено вертоліт Мі-8, три зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцирь-С1", транспортно-буксирне судно проєкту С4236, буксир "Фьодор Урюпін", гелікоптер, командні пункти, 13 радіолокаційних станцій, серед яких - "Каста 2Е2", 9С19 "Імбірь", "Нєбо-СВ" тощо.

Також повідомлялось, що Росія тренує найманців у Криму. Зокрема йдеться про найманців із Куби, низки африканських країн та інших держав-прихильників РФ. За інформацією розвідки, російські спецслужби їздять світом, аби вербувати іноземців.

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