Якщо Сили оборони знищать Кримський міст, ворог перекине логістику суходолом.

Російські загарбники наразі мають у тимчасово окупованому Криму п’ять військових аеродромів, але два з них - вже без літаків, заявив речник Військово-морських сил ЗС України капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

"В Криму росіяни наразі мають 5 військових аеродромів, два з них вже залишилися без літаків. Це факт", - зауважив він в ефірі телемарафону.

Як уточнив військовий, звісно, ці літаки загарбники могли перебазувати кудись на материк, але їх у будь-якому разі треба забезпечувати пальним, рештою необхідного, для чого треба мати відповідну логістику. Наразі забезпечення ворога на півдні, в тому числі у Криму відбувається, зокрема, Керченським мостом. За словами військового, якщо цей шляхопровід буде знищено, у росіян залишається інший варіант.

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"Насправді залишається ще коридор суходолом і в принципі вони перекинуть просто логістику туди", - припустив речник.

Водночас він уточнив, що у такому разі логістика ворога буде більш доступна ЗСУ для знищення.

"Але рахуватися з цим вони (росіяни - УНІАН) точно не будуть. Це їх ніколи не зупиняло... Знищення мосту звісно ускладнить логістику. Вона вже зараз надскладна, але сказати, що ми у такий спосіб їх повністю відріжемо – ні", - додав військовий.

Кримський міст - що відомо

Нагадаємо, речник Військово-морських сил ЗС України капітан Дмитро Плетенчук сказав, що так званий Кримській міст приречений у будь-якому разі, але зараз можна розглянути його потрібність для ЗСУ під іншим кутом - як майданчик, на який російські окупанти перекидають дорогу техніку що вдало знищують Сили оборони.

За його словами, якщо розглянути ситуацію щодо знищення мосту з різних кутів, то можна посперечатися - потрібен він зараз чи ні. Зокрема, періодично окупанти завозять до Криму новітні системи ППО - С-400 "Тріумф", С-500 "Прометей", які потрапляють під удари ЗСУ.

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