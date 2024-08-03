Операція зі знищення мосту передбачає врахування навіть метеорологічних умов.

Кримській міст приречений, але зараз можна розглянути його користь для ЗСУ під іншим кутом – як майданчик, на який окупанти перекидають дорогу техніку, яку потім знищують Сили оборони.

Про це сказав речник Військово-морських сил ЗСУ капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук у телемарафоні. За його словами, якщо розглянути ситуацію щодо знищення мосту з різних кутів, то можна посперечатися – потрібен він зараз чи ні.

"Періодично вони (окупанти – УНІАН) завозять до Криму новітні системи ППО - С-400 "Тріумф", С-500 "Прометей". Їх фактично завозять у зону ураження. Навіщо заважати російським окупантам у такий спосіб утилізувати (свої ЗРК – УНІАН), витягуючи з інших локацій. Іноді дивує, з яким завзяттям вони це роблять, враховуючи те, що у самій Росії періодично щось вибухає, і можливо ці комплекси там потрібні. Але їх планомірно привозять на "утилізацію в Крим", - сказав Плетенчук.

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Водночас він зазначив, що величезна протяжність мосту – понад 18 км - особливого значення не має для його знищення. За словами Плетенчука, достатньо зруйнувати одну секцію шляхопроводу для того, щоб він припинив працювати.

"Звісно, чим більше секцій знищити, тим складніше його відновити. Але це така локація, на якій сходяться всі можливості нашого ворога й наші можливості... Там є ешелонована оборона, протиповітряна оборона, росіяни намагаються максимально звузити прохід – роблять все, щоб міст захистити", - сказав речник.

Він додав, що у районі мосту у повітрі весь час присутня у великій кількості ворожа авіація. У ворога одна мета - вберегти споруду від ураження - як з повітря, так і з моря. Також антидронову роботу противник виконує здебільше за рахунок гелікоптерів.

"У будь-якому випадку об’єкт приречений – це питання часу, так само як присутність кораблів у порту Новоросійськ", - наголосив Плетенчук.

Він уточнив, що така операція, як знищення мосту, дуже складна. Вона передбачає ретельне планування, розвідку, треба врахувати навіть метеорологічні умови та не можна відкидати "політичну складову".

Речник також зазначив, що в Криму росіяни наразі мають 5 військових аеродромів, з яких два – вже майже залишилися без літаків. Їх треба забезпечувати пальним тощо, для чого зараз використовується, зокрема, міст. Однак, як додав Плетенчук, для забезпечення логістики окупантів ще залишається коридор суходолом.

"Вони (росіяни – УНІАН) просто перекинуть логістику туди, вона буде більш доступна для знищення, але рахуватися з цим вони точно не будуть. Це їх ніколи не зупиняло...", - додав військовий.

Війна в Україні: новини

Сили оборони України успішно уразили та затопили підводний човен "Ростов-на-Дону" та комплекс С-400 в тимчасово окупованому Криму. За даними Генерального штабу ЗСУ, українські військові завдали ударів по підводному човну та зенітному ракетному комплексу С-400 ворога.

Зокрема, за підтвердженою інформацією вчора підрозділами ракетних військ, у взаємодії з підрозділами Військово-Морських Сил Збройних Сил України суттєво пошкоджено 4 пускові установки ЗРК "Тріумф". Також в порту Севастополя уражено підводний човен ЧФ РФ "Ростов-на-Дону". В результаті влучання човен затонув.

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