Баржі служать бар'єром проти українських військово-морських безпілотників, пояснює аналітик.

Російські окупаційні війська продовжують прикривати незаконно збудований Кримський міст баржами. Їхня кількість зросла до 30.

Про це повідомив у соцмережі Х співробітник відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва (AEI) Бреді Африк. Він також опублікував свіжі супутникові снімки, на яких видно десятки барж біля мосту.

"Росія продовжує додавати баржі вздовж Кримського мосту, що служать бар'єром проти українських військово-морських безпілотників", – підписав аналітик допис.

Кримський міст

Як відомо, Україна вже двічі атакувала незаконно збудований міст, який зʼєднує материкову Росію та окупований Крим. Це ставалося в листопаді 2022 року та в липні 2023-го. Проте відтоді міст не уражали.

Як пояснює ветеран АТО Євген Дикий, у цьому зараз немає необхідності. Набагато краще використовувати Кримський міст як приманку та знищувати ППО окупантів, каже він.

"Нам треба, щоб вони його прикривали, а ми били по цим ЗРК. Ми використовуємо зараз Кримський міст, як приманку: знаємо, що тільки-но спалимо кілька їхніх ЗРК у Криму, вони гарантовано за два тижні привезуть туди нові. С-300 закінчились, пішли С-400, і навіть С-500. Ми фактично використовуємо Крим, як таку "велику м'ясорубку" для їхнього ППО. Бо Кримський міст священний. А все решта – "восемь тысяч двести верст пустоты", як співає їхній гурт "Акваріум", вибачте, уже хрін чим прикриєш. І тому у них палають оборонні заводи та енергетична інфраструктура", – пояснив Дикий.

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