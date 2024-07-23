"Туристи" з РФ порівнюють складність проїзду Керченським мостом з перетином державного кордону, зазначили у ВМС ЗСУ.

У тимчасово окупованому Криму сьогодні зранку, 23 липня, було неспокійно, російські загарбники перекривали проїзд Керченським мостом - у цьому районі постійно чергує різноманітна ворожа авіація.

Про це під час ефіру телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Плетенчука попросили прокоментувати заяву окупаційної влади Криму про те, що в ніч на 23 липня Севастополь було масовано атаковано дронами, й нібито перехоплено й знищено над півостровом і Чорним морем понад 20 безпілотників.

"Єдине, що можу уточнити - інформація уточнюється. Можу уточнити, що ніч у Криму була неспокійною. Якщо бути зовсім точним, ранок був неспокійний, але подробиці, думаю, будуть згодом", - сказав речник.

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Він також розповів, що росіяни за допомогою авіації весь час патрулюють Керченський міст, який зранку сьогодні був перекритий. За словами Плетенчука, загалом "нелегальні туристи" з РФ скаржаться, що перетнути зараз адміністративний кордон Криму - заїхати на міст - це процедура дуже схожа на перетин державного кордону.

"Настільки там зараз все ускладнено зі зрозумілих причин. В першу чергу, вони (окупанти, - УНІАН) бояться повтору ситуації, коли одна з вантажівок чомусь вибухнула на мосту. Та відповідно вони роблять все, щоб максимально забезпечити безпеку", - пояснив військовий.

За його словами, кораблі РФ, які мали б забезпечувати безпеку з акваторії, відсутні взагалі. Це на відміну від минулого року, коли їх біля мосту, у Керченській протоці, було від 10 до 12 одиниць одночасно. Зараз загарбники звузили прохід у протоку, заставили його баржами, тобто, максимально звужують прохід, як шийку пляшки, для того, щоб полегшити контроль за акваторією.

"Щоб зменшити акваторію, яку треба постійно відстежувати. Це один з елементів побудови такої оборони. Та, відповідно, у повітрі перебуває безперервно кілька одиниць - це й гелікоптери, й патрульні літаки. При цьому періодично застосовують застарілі зразки - такі, як Бе-12, Ан-26, які вже відпрацювали свій термін. Можна побачити гостей з інших регіонів...", - розповів Плетенчук.

Окрім того, за його даними, у районі мосту постійно чергують літаки-розвідники, бомбардувальники, винищувачі. Наприклад, як зазначив речник, родина літаків російської компанії "Сухой" там представлена, мабуть, у повному складі. "Починаючи з самих застарілих моделей, які досі на службі - Су-24, та закінчуючи сучасними Су-57. "Це ті самі "аналоговнєт", яких у них взагалі є всього кілька штук", - сказав Плетенчук.

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Нагадаємо, за даними Військово-морських сил ЗС України, навколо незаконно побудованого Росією так званого Кримського мосту відбуваються активні дії ворога, зокрема, безперервно чергує авіація, яка полює на українські дрони. За словами Дмитра Плетенчука, там, зокрема, діє російська авіація, яка полює на українські дрони.

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