Видання наголосило, що Путін, дітищем якого і є цей міст, досі публічно не коментував атаку України.

Україна не випадково обрала день для удару по Кримському мосту, який ще називають "мостом Путіна" і який з'єднує Росію з окупованим Кримом.

Про це пише видання Le Monde. "Вибір моменту не випадковий: у четвер, 19 листопада, у китайському Шеньчжені запланована зустріч Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом і головою КНР Сі Цзіньпіном", – написало видання.

Видання звернуло увагу на те, що російський диктатор Володимир Путін публічно не прокоментував атаку на міст. Однак після екстреної наради уряду та порушення Слідчим комітетом РФ кримінальної справи за статтею про тероризм, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков поспішив запевнити, що "міст буде відновлено і стане навіть кращим, ніж раніше".

Відео дня

Видання підкреслило, що атака на міст 17 листопада стала частиною масштабного українського наступу на об’єкти по всій території Росії, включаючи Москву. На підтвердження цього журналісти навели дані про те, що у вівторок по території РФ було запущено рекордну кількість українських безпілотників – 1441 апарат у 22 регіонах.

"Це приблизно на сотню більше, ніж напередодні (1336), коли також було зафіксовано рекордний показник", – зазначило видання.

Удар по Кримському мосту

17 листопада українські безпілотники та ракети вразили одну з двох арок цієї 19-кілометрової мегаспоруди, внаслідок чого вона обвалилася у води Керченської протоки. Цей об’єкт, відкритий у 2018 році й має життєво важливе значення для українського півострова, також слугує для Кремля потужним політичним символом.

Споруда була настільки дорога російському президенту, що і в Росії, і в Україні її прозвали "мостом Путіна".

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