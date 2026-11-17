Рух транспорту зупинили як автомобільною, так і залізничною частинами.

Після нічної атаки на Кримський міст російська влада оголосила про повну зупинку руху обома частинами переправи.

Як заявили у мінтрансі РФ, в даний час фахівці оцінюють завдані пошкодження. За повідомленням російського відомства, внаслідок нічної атаки рух транспорту зупинили як автомобільною, так і залізничною частинами.

"Унаслідок повторної атаки БпЛА вночі 17 листопада рух автомобільною та залізничною частинами Кримського мосту тимчасово призупинено", – йдеться в повідомленні російського мінтрансу.

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При цьому там не уточнили, які саме конструкції переправи зазнали пошкоджень і скільки часу знадобиться для відновлення руху.

За даними росіян, постраждалих унаслідок атаки немає.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв також повідомив про зупинку руху мостом і попросив тих, хто в'їжджає до окупованого Криму, "використовувати альтернативні маршрути".

Олег Крючков, радник призначеного Москвою голови анексованого Криму Сергія Аксьонов, у свою чергу попросив жителів Криму утриматися від поїздок до Краснодарського краю.

Удари по Кримському мосту

Україна завдала двох ударів по переправі - в ніч на 16 листопада та вночі 17 листопада. Споруда зазнала зничних руйнувань. Зокрема обвалилась арка мосту та частина дорожнього покриття.

Коли ще Україна била по Кримському мосту

Перший удар по Кримському мосту Україна завдала 8 жовтня 2022 року. Тоді на мосту стався потужний вибух вантажівки. Також було пошкоджено автомобільну частину, обвалилися кілька прольотів, загорілися цистерни паливного потяга.

17 липня 2023 року Україна атакувала міст морськими безпілотниками Sea Baby, внаслідок чого один проліт автомобільної частини був зруйнований, інший пошкоджений.

3 червня 2025 року СБУ повідомила про проведення спеціальної операції проти мосту і про пошкодження підводних опор споруди. За інформацією СБУ, операція готувалася кілька місяців.