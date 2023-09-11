Також у напрямку міста фіксували рух дронів.

У ніч на понеділок, 11 вересня, російські загарбницькі війська випустили по Кривому Рогу крилаті ракети.

Про це повідомили у офіційному Telegram-каналі Повітряних сил Збройних сил України. О 3:13 у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївських областях оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ударних безпілотних літальних апаратів. Згодом до них приєдналася Кіровоградська область.

Вже о 3:43 стало відомо, що дві групи безпілотних літальних апаратів типу "Шахед" рухаються з півдня та сходу у напрямку Кривого Рогу. Містян закликали пройти в укриття.

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О 4:04 військові зафіксували рух крилатих ракет в сторону Кривого Рога. Місцеві Telegram-канали повідомялил про звуки вибухів у місті.

Атаки на Кривий Ріг: останні новини

Як повідомляв УНІАН, вранці 8 вересня російські загарбники обстріляли середмістя Кривого Рогу.

Внаслідок удару було зруйновано адміністративну будівлю поліції та житлові будинки, людей діставали просто з-під завалів. Зайнялася пожежа, вогонь охопив близько 200 квадратних метрів.

Цією атакою російські загарбники вбили одного поліцейського, ще щонайменше 70 людей постраждали.

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