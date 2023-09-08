Очевидці повідомляють, що вибухів було декілька. Втім. деталей наразі немає.

Вранці п'ятниці, 8 вересня, у більшості областей України ранок розпочався із повітряної тривоги. У Кривому Розі прогримів вибух.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про вибух у місті після оголошення повітряної тривоги.

"Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - зазначив Вілкул.

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За даними моніторингових каналів, повітряна тривога пов'язана зі злетом ворожого МіГ-31К - носія гіперзвукових ракет "Кинджал".

Місцеве видання "Свої" з посиланням на жителів міста повідомляє, що вибухів було декільк:а. В одному з районів міста дуже багато вибитих шибок.

Оновлено о 9:43. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що внаслідок ворожої атаки на Кривий ріг пошкоджено адміністративну будівлю.

"Ракета поцілила в адмінбудівлю. Попередньо, 1 загиблий та 9 постраждалих. 3-х дістали з-під завалів. Зайнялися гаражі. Вогонь охопив 200 кв м. Інформація уточнюється", - зазначив Лисак.

Оновлено о 9:53. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що Росія вдарила по середмістю Кривого Рогу.

"Зруйнована одна із адмінбудівель поліції. Внаслідок російського удару загинув поліцейський. Ще трьох рятувальники ДСНС дістали з-під завалів. Вони у важкому стані. 6 співробітників отримали травми різного ступеня тяжкості. Надзвичайники на місці прильоту гасять пожежу площею 200 квадратних метрів", - зазначив міністр.

Крім того, постраждали ще розміщені поруч житлові будинки. Поліція здійснює поквартирний обхід, щоб перевірити стан мешканців. Тривають рятувальні роботи.

Водночас Вілкул уточнив, що ворожа ракета влучила до адмінбудівлі, в якій було кілька офісів.

"Попередньо – один загиблий, 9 постраждалих, 5 вже у лікарні, на жаль двоє тяжких. Трьох людей рятувальники дістали з-під завалів", - йдеться у повідомленні.

Влада розгортає штаб допомоги людям у Школі мистецтв (колишній Центрально-Міський райком) за пам'ятником Святому Миколаю. Людям буде надано допомогу будівельними матеріалами, збирання заявок на допомогу з міського бюджету за пошкоджене майно та інше.

Оновлено о 10:03. Клименко заявив, що станом на 10:00 кількість травмованих унаслідок російського удару по Кривому Рогу зросла до 25 осіб.

Ракетний терор Росії - останні новини

Близько 5:30 ранку в п’ятницю, 8 вересня, російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Сумській області. Працювали сили протиповітряної оборони, однак внаслідок атаки є "прильоти".

Міський голова Олександр Лисенко повідомив, що ракети поцілили у приватні будинки в районі Козацького проспекту.

Тим часом енергетичну інфраструктуру України готують до ефективної роботи взимку, а відповідні установи готові забезпечити швидке реагування на можливі екстрені ситуації.

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