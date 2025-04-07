Загиблих дітей поховали разом.

У понеділок, 7 квітня Кривому Розі попрощалися з двома підлітками, які загинули внаслідок російської атаки 4 квітня. 15-річних Данила Нікітського і Аліну Куценко поховали разом.

Про це повідомляє "Суспільне". Тамара Євдокимова – виконувачка обовʼязків директорки ліцею, де вчилася загибла дівчинка, розповіла, що підлітки зустрічалися. У день, коли Росія завдала удару, Аліна пішла на зустріч із своїм хлопцем.

"Дівчинка була дуже світла, дуже гарна. Любила все те, що повʼязано з красою, з гарною музикою. Товаришувала дуже добре, для нас це дуже скорботний день. Найважче це втратити нашу дитину, вона буде назавжди в нашій памʼяті. Вона єдина дитина в родині", – додала вона.

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Пара перебувала неподалік від дитячого майданчика, коли окупанти завдали удару.

Знайома родини Данила на імʼя Олена розповіла, що між підлітками були дуже хороші стосунки.

"Це були чудові діти, світлі, виховані. Їх ховатимуть разом, щоб вони завжди були разом. Вони зустрічались. Пішли вони на побачення, гуляли і їх вбила російська ракета. Данило був єдиною дитиною в родині", – сказала вона.

Удар РФ по Кривому Рогу

4 квітня російські окупаційні війська атакували Кривий Ріг. Ворог поцілив по житловому району – біля дитячого майданчика. Та атака забрала життя 20 людей, з яких 9 – діти. Найменшому вбитому Росією українцю було 3 роки. Понад 70 осіб дістали поранення.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що Управління Верховного комісара ООН з прав людини фактично визнало, що російська атака на Кривий Ріг 4 квітня може становити воєнний злочин.

Нагадаємо, що 6 квітня в Україні було оголошено день жалоби за загиблими.

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