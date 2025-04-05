Кулеба нагадав, що внаслідок удару балістичною ракетою та "шахедами" 74 людини постраждали та 19 загинули.

У неділю, 6 квітня, в Україні оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок атаки РФ по Кривому Рогу. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"Усі обласні центри України, великі та малі громади пліч-о-пліч з Кривим Рогом. На знак солідарності із постраждалими та їхніми родинами завтра в громадах буде оголошено День жалоби. Від Києва до Одеси, від Краматорська до Ужгорода - прапори у містах будуть приспущені, і звучатиме тиша", - написав він.

Міністр нагадав, що внаслідок удару балістичною ракетою та "шахедами" 74 людини постраждали, серед них 19 загиблих.

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"Росія воює з українськими містами, житловими будинками, лікарнями та дитячими майданчиками. Руйнує долі, забирає життя, вбиває дітей", - додав він.

Удар РФ по Кривому Рогу

Внаслідок російського удару балістичною ракетою у місті загинули 18 людей, серед них - дев’ятеро дітей. Ще 74 людини зазнали поранень.

Президент Володимир Зеленський назвав імена дітей, вбитих росіянами у Кривому Розі.

"Трирічний Тимофій, на жаль, помер сьогодні в лікарні. Семирічний Радислав. Аріна, якій назавжди теж 7 років. Дев’ятирічний Герман. П’ятнадцятирічний Данило. П’ятнадцятирічний Микита. П’ятнадцятирічна Аліна. Костянтин, якому назавжди 16 років. Нікіта - 17 років. Це діти, які були вбиті ударом російської балістичної ракети по Кривому Рогу. Було лише кілька хвилин після запуску з району Таганрога на території ворога", - заявив Зеленський.

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