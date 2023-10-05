Вже є попередні результати роботи ППО – 24 "Шахеди" були знищені на півдні.

У ніч проти 5 жовтня росіяни здійснили чергову масовану атаку по Україні зі застосуванням ударних БПЛА "Шахед". Тільки на півдні їх знищено кілька десятків, розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

"Дійсно, ніч була знову ж таки тривожною. Була бойова робота, напружена бойова робота: як контрбатарейна на лінії фронту, так і Сил протиповітряної оборони в більш тилових регіонах. І є вже попередні результати – 24 "Шахеди" були знищені в нашій зоні відповідальності, Це і південні, і південно-східні регіони, куди ворог спрямував їх. Остаточні результати ще підіб’ємо і розповімо. Але сам факт – продовжується терор регіонів, які можуть постачати сили і підтримувати прифронтові території", – зазначила вона в ефірі телемарафону.

Наталія Гуменюк зауважила також, що наразі більшість "Шахедів" ворог запускає зі східного узбережжя Азовського моря або з Кримського півострову, тому "зустрічати" їх доводиться силам ППО в південних регіонах України.

Відео дня

Оновлено (7:35): Під час нічної масованої атаки російські окупанти застосували 29 ударних БПЛА типу "Шахед-136/131", йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"Нашою протиповітряною обороною знищено 24 ворожі "Шахеди", - зазначають у Генштабі.

Нічна атака РФ по Україні - це треба знати

Цієї ночі російські окупанти атакували Україну ударними БПЛА "Шахед", була загроза застосування балістичного озброєння, корегованих авіаційних бомб.

Близько опівночі Повітряні Сили ЗС України повідомили, що є загроза застосування БПЛА для Дніпропетровської області. Згодом додалася Кіровоградська, Черкаська та інші області. Мешканців Кропивницького неодноразово закликали залишатися в укриттях. Сповіщали також, що БпЛА рухалися з акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївської області.

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