Ворожа атака тривала понад три години.

Цієї ночі росіяни влаштували чергову дронову атаку по південно-східних регіонах України. Понад три години кілька хвиль ударних безпілотників типу "Shahed-131/136", випущених з кримського напрямку, накривали Миколаївщину і Дніпропетровщину, повідомляють Сили оборони півдня України.

Зокрема, за даними військових, 16 дронів було збито над Миколаївщиною, а один - над Дніпропетровщиною. Влучань безпілотників не допущено.

Уточнюється, що ворожі БПЛА знищували сили ППО повітряних командувань "Південь" і "Схід", а також мобільні вогневі групи інших складових Сил оборони.

Відео дня

Згодом у Повітряних силах ЗСУ розповіли, що уночі 3 жовтня російські окупанти атакували 31 ударним безпілотником "Shahed" та крилатою ракетою "Іскандер-К". Ворожі цілі були запущені з тимчасово окупованого Криму: "шахеди" – із мису Чауда, а "Іскандер-К" – з району Джанкой.

Так, у межах Миколаївської та Дніпропетровської областей українські військові знищили 29 "Shahed-131/136" та одну крилату ракету "Іскандер-К".

Нічна атака окупантів - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше Дніпропетровська ОВА заявляла про збиття над областю 13 безпілотників та однієї крилатої ракети. Падіння уламків збитих дронів спричинили пожежі та руйнування у кількох районах, зокрема у Дніпрі та Павлограді. У Павлограді також зафіксоване й влучання на території промислового підприємства, внаслідок якого виникла пожежа. Є руйнування виробничих об'єктів.

За даними Генштабу ЗСУ, загалом за добу росіяни завдали 8 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях українських військ, так і по цивільних об’єктах.

Вас також можуть зацікавити новини: