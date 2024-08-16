Стверджують, що Україна била ракетами ATACMS.

Російські загарбники заявили про масований обстріл Керченського мосту в окупованому Криму.

Міністерство оборони Росії заявляє, що в ніч на 16 серпня Україна атакувала незаконну споруду американськими ракетами ATACMS, усі цілі знищила російська протиповітряна оборона. Також окупанти заявили, що Чорноморський флот і Повітряно-космічні сили нібито знищили три українські безекіпажні катери, ще один пошкодили.

"Засобами протиповітряної оборони сьогодні вночі відбито груповий удар дванадцятьма оперативно-тактичними ракетами ATACMS виробництва США по Кримському мосту. Усі ракети знищено", - йдеться в повідомленні.

Вибухи в Криму 16 серпня

Цієї ночі стало відомо про атаку на окупований росіянами півострів. Вибухи чули в Керчі та Севастополі.

"Губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив про відбиття атаки Збройних сил України. За його словами, над акваторією Чорного моря знищили три безпілотні літальні апарати, цивільні об'єкти не постраждали.

В українській добровольчій армії "Південь" кажуть, що внаслідок атаки могли бути уражені поромна переправа в порту Керчі та катер у Чорноморському.

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