Міністр закордонних справ України таким чином звернувся до світової спільноти.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба опублікував на своїй сторінці в Twitter знімок Маріупольського драмтеатру, зроблений з супутника. На фото видно, що тепер ця споруда-руїна.

В описі до фотографії український чиновник звернувся до світової спільноти.

"Це руїни драматичного театру в Маріуполі, де сховалися сотні мирних жителів. Нелюдський військовий злочин Росії. Я хочу запитати транснаціональні компанії, які все ще працюють з Росією або в Росії: як ви можете продовжувати вести з ними бізнес? Як ви можете годувати, обслуговувати і платити тим, хто це зробив?",- написав Дмитро Кулеба.

Раніше глава Міністерства закордонних справ України закликав всі іноземні компанії терміново припинити будь-яку співпрацю з країною-агресором, продемонструвавши інші руйнування, які принесла в Україну Росія.

Зазначимо, під час обстрілу окупантами Маріуполя саме в бомбосховищі показаного драматичного театру переховувалося кілька сотень мирних жителів, переважно дітей і жінок.

Як раніше повідомляв УНІАН, станом на 19 березня ліквідація наслідків ворожого удару по драмтеатру в Маріуполі тривати. Незважаючи на те, що будівля практично повністю зруйнована, бомбосховище вистояло, і рятувальники провели евакуацію людей. На даний час точна кількість постраждалих невідома.

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