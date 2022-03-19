Ліквідація наслідків удару по драмтеатру в Маріуполі триває, але ускладнюється постійними обстрілами з боку окупантів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.
Він зазначив, що не уповноважений давати коментарі щодо ймовірної кількості жертв або постраждалих.
"Ліквідація наслідків цього злочинного обстрілу зараз триває, але ускладнюється постійними обстрілами з боку російських військ, які хаотично обстрілюють місто", - сказав Мотузяник.
За словами представника МОУ, вся детальна інформація щодо цієї трагедії буде згодом оприлюднена місцевою владою.
Вибух в Маріуполі:
16 березня російський літак скинув бомбу на будівлю драматичного театру в Маріуполі, де переховувалися сотні мирних жителів. Уламками завалило вхід в бомбосховище і через триваючий обстріл була відсутня інформація про постраждалих.
Цей злочин путінської Росії викликав величезний резонанс у світі.
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що близько 1300 осіб досі залишаються під завалами в Маріупольському драмтеатрі.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли і бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції позбулася доступу до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 14 березня 209 компаній повністю пішли з російського ринку і припинили взаємодію з російськими партнерами, 378 обмежили роботу частково.
- Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того," втрачено " понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано / виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.
- Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією становила 62,6 млрд дол.