Зараз російські окупаційні війська хаотично обстрілюють місто.

Ліквідація наслідків удару по драмтеатру в Маріуполі триває, але ускладнюється постійними обстрілами з боку окупантів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

Він зазначив, що не уповноважений давати коментарі щодо ймовірної кількості жертв або постраждалих.

"Ліквідація наслідків цього злочинного обстрілу зараз триває, але ускладнюється постійними обстрілами з боку російських військ, які хаотично обстрілюють місто", - сказав Мотузяник.

За словами представника МОУ, вся детальна інформація щодо цієї трагедії буде згодом оприлюднена місцевою владою.

Вибух в Маріуполі:

16 березня російський літак скинув бомбу на будівлю драматичного театру в Маріуполі, де переховувалися сотні мирних жителів. Уламками завалило вхід в бомбосховище і через триваючий обстріл була відсутня інформація про постраждалих.

Цей злочин путінської Росії викликав величезний резонанс у світі.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що близько 1300 осіб досі залишаються під завалами в Маріупольському драмтеатрі.

Війна проти України: