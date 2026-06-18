ЗСУ зупинили дві спроби росіян просунутися на Куп'янському напрямку: у Генштабі розкрили деталі

Від початку доби агресор 55 разів атакував позиції Сил оборони на фронті.

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили дві спроби російських окупантів просунутися вперед у бік Радьківки та Колісниківки. Про це повідомляє йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України.

Зазначається, що від початку доби агресор 55 разів атакував позиції Сил оборони на фронті. Зокрема, на Південно-Слобожанському напрямку загарбники двічі намагалися прорвати оборону в районі Лиману та у бік Ізбицького, ще один бій триває.

Досить гаряче було на Лиманському напрямку, де українські воїни відбивали 11 спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Шийківка, Ставки, Дробишеве, Лиман та у районах населених пунктів Новоселівка, Дерилове, Зарічне, Ямпіль. Чотири боєзіткнення наразі тривають.

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На Слов’янському напрямку росіяни рвалися у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука та в районі Закітного й Калеників. Було 5 спроб, одне боєзіткнення досі триває.

За даними Генштабу, росіяни продовжують наступ на Покровському напрямку - з початку доби окупанти 11 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Шевченко, Сергіївка, один бій ще триває.

На Костянтинівському напрямку було дев’ять ворожих атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Костянтинівка, Іллінівка.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбивали дев’ять ворожих атак у бік населених пунктів Добропілля, Гуляйпільське, Гірке, два боєзіткнення досі тривають.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у районі Степногірська.

В повідомленні сказано, що українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, ситуація навколо Костянтинівки у Донецькій області продовжує ускладнюватися.

Українські військові оглядачі Deep State зазначають, що російські підрозділи чинять тиск на місто одразу з кількох напрямків. Зокрема, повідомляється про фіксацію ворожої піхоти зі східного напрямку через Новодмитрівку, а також про активність окупантів поблизу Берестка та Іллінівки. Російські війська можуть намагатися реалізувати сценарій, схожий на той, який раніше застосовувався під час боїв за Покровськ. Йдеться про поступове просування, використання малих піхотних груп, облаштування засідок та наведення ударних дронів для встановлення вогневого контролю над шляхами постачання.

Ситуація навколо Костянтинівки розгортається за найважчим сценарієм.

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