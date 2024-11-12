На його думку, внаслідок атаки міг бути пошкоджений один зі шлюзів.

Начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун заявив, що внаслідок пошкодження росіянами дамби Курахівського водосховища до населених пунктів нижче за течією річки Вовча прибуває вода. Наразі підтоплень будинків поки немає.

"Щодо пошкодження дамби — так нам і не вдалося виїхати та обстежити її. Вода продовжує нижче Тернівської греблі прибувати. Зв’язувався з колегами — критичної ситуації немає, підтоплених будинків поки що немає", — розповів він в етері "Суспільного".

На його думку, внаслідок атаки міг бути пошкоджений один зі шлюзів. Як зазначив Падун, окупанти протягом останніх місяців щотижня намагались уразити дамбу КАБами.

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"Протягом трьох місяців її намагалися постійно зруйнувати, але дамба так збудована, що все дзеркало водоймища не може злитися. Там є критичний рівень водоймища, який може злитися, і той мінімум, який залишається", — заспокоїв начальник МВА.

Курахівська дамба - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада стало відомо, що окупанти пошкодили греблю Курахівського водосховища.

Еколог та експерт Мережі ANTS Олег Листопад додав, що ворог вже давно намагався атакувати Курахівське водосховище, оскільки там проходить важлива для української логістики дорога.

За словами експерта Михайла Жорохова, пошкодження Курахівського водосховища може допомогти Збройним силам України, адже вони отримають ще один водний рубіж, по якому можна стримувати загарбників.

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