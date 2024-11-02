Одночасно російська армія підходить до Курахівського водосховища з південного заходу, з-під Вугледару.

Російська армія завершила захоплення напівкотла навколо Курахівки Донецької області, повідомляє військовий аналітик BILD Юліан Рьопке.

За його сданими, на початку жовтня російські війська здійснили прорив з-під Мар'їнки та вийшли до берегів Курахівського водосховища. На північ вони захопили місто Українка. Між цими двома напрямками утворився напівкотел із центром у селищі Курахівка.

Наразі ЗС РФ повністю захопили його, стверджує Рьопке. За словами аналітика, за два тижні там окупанти захопили шість сіл - це близько 50 кв. км. території.

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Крім того, російська армія підходить до Курахівського водосховища з південного заходу, з-під Вугледару. Рьопке стверджує, що там за два тижні захоплено близько 200 кв. км території та п'ять сіл. Зараз лінія фронту проходить поблизу села Максимівка, за 15 км від водосховища та міста Курахове. На південно-східному напрямку окупанти захопили село Катеринівка за 12 км від Курахового.

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Як повідомляв УНІАН, головком Олександр Сирський назвав ситуацію на фронті складною. Росія веде активні штурмові дії на кількох напрямках фронту. У ворога є перевага у повітрі та артилерії

Проєкт DeepState повідомив, що російські загарбники окупували селище Ясна Поляна Волноваського району Донецької області, просунулися в Новодмитрівці, Дружбі, Максимівці, біля Новоукраїнки та Тернів.

Натомість ISW зазначає, що українські воїни просунулися на північ від Суджі Курської області. У Глушковському районі спостерігається певне затишшя.

Водночас New York Times пише, що Україні вистачить солдатів ще максимум на рік війни.

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