Окупанти придумують різні хитрощі і в хід пішли навіть пластикові труби.

В напрямку міста Курахове (Покровський район Донецької області) ворог не здійснював штурми вже тиждень, бо не може накопичуватися. Про це розповів пресофіцер 33-ї ОМБр Назар Войтенков в ефірі КИЇВ24.

"Останні штурми відбувалися щонайменше тиждень тому, коли безпосередньо виїжджає броньована техніка, коли висаджується група десанту, коли вони намагаються забігти в посадки", – наголосив він.

Войтенков зазначив, що Курахове опинилося в зоні трьох точок наступу – з Мар’їнки, з напрямку Вугледара і з Селидівського напрямку.

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"Росіяни не змінили своїх позицій на підступах до міста Курахове – окупована Георгіївка, наступний населений пункт Максимільянівка, де вже приблизний "нуль", а далі Курахове. Нашій бригаді і дружнім підрозділам вдається стримувати їх атаки", - наголосив він.

За його словами, оператори БПЛА щодня знищують росіян, які ховаються в посадках. "Перебігли якоюсь малою групою, спробували десь замаскуватися, засісти в якийсь бліндаж, але це укриття ми "накриваємо", - розповів Войтенков. При цьому додав, що в бригаді є вдосталь боєприпасів для того, щоб в росіян не було шансів сховатися, накопичуватися і далі знову просуватися.

"Все що вони можуть – це вибігти групами, зібрати трохи більше сил – умовно до десятка і спробувати просуватися в наші посадки", - зазначив пресофіцер.

Він розповів про хитрощі, до яких нещодавно вдалися росіяни – вони склали з пластикових труб конструкцію прямокутну, обтягнули її маскувальною сіткою і під цим могли сховатися два окупанти, які намагалися в денний час полем пересуватися. "З неба видається, що це якась роботизована система, але це були окупанти і ми їх скидами гранат накрили", - зазначив Войтенков.

Втрати Росії в Україні: останні дані

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу, 8 вересня, в Україні загальні бойові втрати російських окупантів склали 1150 осіб.

В той же час з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України ці втрати склали близько 626410 осіб. Крім того, знищено за добу понад 100 одиниць російської техніки.

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