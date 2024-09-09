ЗСУ відправили до праотців нову партію 'визволителів': Генштаб оновив втрати РФ

Також знищено понад 100 одиниць техніки та озброєння противника

За минулу добу в Україні загальні бойові втрати російських окупантів склали 1150 осіб. Про це повідомив Генеральний штаб збройних сил України.

В той же час з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України ці втрати склали близько 626410 осіб.

Крім того, знищено за добу понад 100 одиниць російської техніки:

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танків ‒ 8639 (+3 за минулу добу);

бойових броньованих машин ‒ 16906 (+9);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14897 (+33);

артилерійських систем – 17830 (+26);

автомобільної техніки та автоцистерни – 24262 (+44);

спеціальна техніка ‒ 3049 (+2).

Також від початку повномасштабного вторгнення російськиї окупантів знище 1180 одиниць їх РСЗВ, 942 засоби ППО, 368 літаків, 328 гелікоптерів, 2588 крилатих ракет, 28 кораблів/катерів, один підводний човен.

Бої за Покровськ - останні новини

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю CNN зазначив, що Україна робить все можливе, щоб не втратити Покровськ. При цьому сказав, що Курська операція допомагає у цьому, зокрема, вона позбавила окупантів можливості маневрувати своїми частинами.

За словами генерала, за останні 6 днів противник не просунувся ні на метр біля Покровська.

Він підкреслив, що хоч Росія і не перекинула з Покровського району багато військ, за винятком однієї бригади морської піхоти, але тепер окупанти не можуть маневрувати своїми резервами так, як раніше. При цьому це ослаблення відчувається на інших напрямах. Так, фіксується зниження кількості артилерійських обстрілів та інтенсивність наступальних дій.

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