Після масованої атаки дронів у кількох житлових будинках Курська спалахнули пожежі.
"Курськ зазнав масованої ворожої атаки вночі", - йдеться в повідомленні адміністрації Курської області.
За даними місцевого оперативного штабу, внаслідок атаки загинула одна і постраждали 9 осіб. "На жаль, загинула 85-річна жінка... Також постраждали дев'ять осіб, вони отримали осколкові поранення, черепно-мозкові травми, опіки", - деталізували там.
За даними влади, в одному з багатоквартирних будинків міста пошкоджено восьмий і дев'ятий поверхи, там була пожежа. Окрім цього горіли ще дві багатоповерхівки.
"Ще три приватні домоволодіння пошкоджено внаслідок скидань із безпілотників. Одна з атак припала на гараж швидкої допомоги, пошкоджено 11 машин", - повідомив оперштаб.
Хоча масштаб атаки поки точно не зрозумілий, але російські новинні телеграм-канали повідомили, що в місті прогриміло понад 20 вибухів.
Атаки невідомих дронів на РФ
На територію РФ часто налітають невідомі дрони, які б'ють по НПЗ, аеродромах та інших об'єктах.
Так, зокрема, 9 квітня невідомі дрони атакували військовий аеродром росіян у Моздоку. Губернатор Північної Осетії-Аланії Сергій Меняйло заявив, що нібито збито 15 БПЛА, а жертв і руйнувань немає. За словами очевидців, атака була саме на аеродром, який у липні 2024 року вже потрапляв під удар.