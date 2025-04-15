У місті горіли житлові багатоповерхівки та гараж швидкої допомоги.

Після масованої атаки дронів у кількох житлових будинках Курська спалахнули пожежі.

"Курськ зазнав масованої ворожої атаки вночі", - йдеться в повідомленні адміністрації Курської області.

За даними місцевого оперативного штабу, внаслідок атаки загинула одна і постраждали 9 осіб. "На жаль, загинула 85-річна жінка... Також постраждали дев'ять осіб, вони отримали осколкові поранення, черепно-мозкові травми, опіки", - деталізували там.

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За даними влади, в одному з багатоквартирних будинків міста пошкоджено восьмий і дев'ятий поверхи, там була пожежа. Окрім цього горіли ще дві багатоповерхівки.

"Ще три приватні домоволодіння пошкоджено внаслідок скидань із безпілотників. Одна з атак припала на гараж швидкої допомоги, пошкоджено 11 машин", - повідомив оперштаб.

Хоча масштаб атаки поки точно не зрозумілий, але російські новинні телеграм-канали повідомили, що в місті прогриміло понад 20 вибухів.

Атаки невідомих дронів на РФ

На територію РФ часто налітають невідомі дрони, які б'ють по НПЗ, аеродромах та інших об'єктах.

Так, зокрема, 9 квітня невідомі дрони атакували військовий аеродром росіян у Моздоку. Губернатор Північної Осетії-Аланії Сергій Меняйло заявив, що нібито збито 15 БПЛА, а жертв і руйнувань немає. За словами очевидців, атака була саме на аеродром, який у липні 2024 року вже потрапляв під удар.

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