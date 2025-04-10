Україна ще не програла битву за Курщину, - генерал Каволі

Також американський генерал зауважив, що триває операція у Бєлгородській області Росії.

Українські війська продовжують утримувати частину Курської області РФ, незважаючи на спроби Росії витіснити їх. Про це заявив генерал Крістофер Каволі, головнокомандувач Європейського командування США (EUCOM), під час слухань у Конгресі, передає 19FortyFive.

"Зараз є значні сили, які утримують чималий - зменшений, але чималий - шматок землі в Курській області Росії. І вони тримаються на дуже гарній оборонній території на південь від Бєлгорода... Отже, ми все ще маємо рух вперед і назад у цьому районі", - сказав Каволі.

Генерал також наголосив, що виступає проти скорочення американських військ у Європі. Його застереження йдуть урозріз із попередніми планами адміністрації Дональда Трампа щодо можливого виведення 10 000 військовослужбовців.

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"Моя порада - зберегти таку позицію сил, як зараз", - сказав Каволі.

Таку позицію поділяють і республіканці в Конгресі. Глава Комітету збройних сил Майк Роджерс виступив категорично проти скорочень:

"Ви повинні бути зосереджені на підтримці позиції піднесення, яку ми мали в Європі з моменту початку конфлікту Росією... Передчасне відступлення призведе до подальшої агресії Росії".

Ще один республіканець, Дон Бекон, додав: "Було б серйозною помилкою вивести війська з Європи прямо зараз… Відведення військ є ознакою слабкості".

Каволі також підтримав збереження американського контролю над командуванням силами НАТО в Європі (SACEUR), назвавши можливу передачу цієї ролі іншій країні "проблематичною".

Під час обговорення ядерного потенціалу Росії Каволі підкреслив важливість американської присутності в Європі: "Росія продовжує мати дуже потужні стратегічні сили, тисячі одиниць ядерної зброї... і наш захист від цих стратегічних сил... починається на європейському континенті".

Курська обперація: що відомо

ЗСУ розпочали операцію на Курщині у серпні 2024 року, занявши низку населених пунктів, використовуючи ефект несподіванки.

Пізніше український президент Володимир Зеленський пояснив, що ця операція знадобилась для того, щоб завадити планам росіян наступати на Сумську область.

Остіннім часом ЗСУ відступають в Курській області під натиском російських військ та займають більш вигідні позиції. 22 березня у Генштабі ЗСУ повідомили, що серед головних цілей операції було виснаження противника, знищення його особового складу. Там зазначили, що Кремлю довелося створити три нові угруповання загальною чисельністю близько 90 тис. солдатів, а також залучити 12 тис. військовослужбовців Північної Кореї, щоб витіснити ЗСУ з Курщини.

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