Цивільні росіяни в буферній зоні РФ знаходяться під захистом міжнародного гуманітарного права, якого дотримується Україна, зазначили у Кабміні.

Україна відкриє гуманітарні коридори для евакуації цивільних з Курської області у бік РФ та України.

Про це зазначено у повідомленні віцепрем’єр-міністра України - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук у Telegram. За її словами, з метою захисту прикордонних областей України (насамперед прикордоння Сумщини) Сили оборони України створюють зону безпеки на території РФ, прилеглій до території України.

У межах зазначеної зони перебувають цивільні росіяни. Вони знаходяться під захистом міжнародного гуманітарного права, якого Україна повністю дотримується. Тому, як пише Верещук, силами наших військових планується "відкриття гуманітарних коридорів для евакуації цивільних осіб: як у бік Росії, так і в бік України".

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Передбачено також проведення військовими гуманітарних операцій з метою підтримки цивільних осіб у межах зазначеної зони, а також допуск міжнародних гуманітарних організацій в зазначену зону з метою гуманітарного реагування, а також моніторингу гуманітарної ситуації. "Наразі проводиться відповідна підготовка та консультації", - зазначила віцепрем’єр-міністр України.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в Курській області, ключовими питаннями якої були: "безпека, гуманітарна допомога, створення за необхідності військових комендатур".

Операція ЗСУ в Курській області Росії почалась 6 серпня. Вчора, 13 серпня, Зеленський повідомив, що станом на вечір вівторка під контролем Сил оборони України перебуває вже 74 населені пункти Курської області РФ.

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