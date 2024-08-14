Українці захищають себе та життя своїх людей у прикордонних громадах і здійснюють активні дії на російській території, зазначив президент.

На Курщині Україна сформувала "буферну (санітарну) зону", до неї буде відкрито доступ МКЧХ, ООН та інших міжнародних організацій для здійснення гуманітарних заходів.

На нараді, яку провів президент України Володимир Зеленський, обговорили питання щодо створення військових комендатур в Курській області. Згідно з повідомленням у Telegram Зеленського, нарада присвячена була ситуації в Курській області. "Обговорили ключові питання. Безпека, гуманітарна допомога, створення за необхідності військових комендатур", - написав Зеленський.

Він підкреслив, що Україна захищає себе та життя своїх людей у прикордонних громадах і здійснює активні дії на російській території. "Наші сили суворо дотримуються вимог міжнародних конвенцій і міжнародного гуманітарного права", - наголосив президент.

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Своєю чергою, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець також повідомив про проведену нараду під головуванням Зеленського щодо стабілізаційних заходів у Курській області.

"У реалізації свого права на самооборону, відповідно до статті 51 Статуту ООН, Україна має право не лише захищатися, а й повинна дотримуватися усіх міжнародних конвенцій та вимог міжнародного гуманітарного права. Тож наші військові у цілях самооборони сформували "буферну (санітарну) зону" на території Курської області. Спільно з усіма учасниками наради обговорювали гарантії безпеки на цій території… На нараді обговорили питання доступу представників МКЧХ, ООН та інших неупереджених міжнародних організацій у здійсненні гуманітарних заходів", - інформує він.

Як зазначив Лубінець, у "буферній зоні" повинно забезпечуватися постачання продовольства, медикаментів та інших необхідних цивільному населенню предметів.

Триває війна в Україні - новини, які варто знати

Як повідомляв УНІАН, операція ЗСУ в Курській області Росії почалась 6 серпня. Станом на 12 серпня під контролем України перебувало вже близько 1000 квадратних кілометрів території Російської Федерації, сказав головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський на засіданні Ставки.

Вчора Володимир Зеленський повідомив у Telegram, що станом на вечір вівторка під контролем Сил оборони України перебуває вже 74 населені пункти Курської області РФ.

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