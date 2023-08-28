Лише невелика частина з них були бойовими.

Вчора аеродром в Курській області атакували роєм картонних дронів-камікадзе SYPAQ, які Австралія постачає Україні.

Як пише канал Mash, цілями була військова частина радіоелектронної боротьби в Курському районі та військовий аеродром Халіно.

Партію перших ста картонних безпілотників ЗСУ отримали в березні цього року. Як стверджував тоді директор Sypaq Девід Вісіно, вони планують передавати Києву близько 100 БПЛА щомісяця.

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"Українські Кулібіни модернізували картонний дрон: начинили його вибухівкою і в районі 4 години ранку 27 серпня пустили близько 16 SYPAQ в бік частини РЕБ і військового аеродрому Халіно. Лише невелика частина з них були бойовими. Решта - порожні, для відволікання ППО і солдатів-дронобійців на місцях", - сказано в повідомленні.

Особливості дронів SYPAQ

Такий дрон може нести 4-5кг вантажу у варіанті камікадзе. Двигун може бути електричний. Основна особливість цього дрона його модульність і одноразовість, бо зроблений він майже повністю з просоченого воском паперу і гумок, що укупі робить його практично непомітним для РЛС.

Паперові SYPAQ практично невидимі для радарів. Збити їх можна тільки за допомогою РЕБ, або з кулеметів з прицілами нічного бачення і тепловізорами.

Атака дронів на Курську область 27 серпня

У ніч на 27 серпня контррозвідка СБУ реалізувала спецоперацію по російському аеродрому в Курську. Там на момент атаки знаходилися засоби ППО і частина авіафлоту Росії.

У Службі безпеки України уточнили, що по Курському аеродрому запустили 16 БПЛА. Завдання виконувалося контррозвідниками з 13-го Головного управління відомства.

"16 дронів-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 і одному Міг-29. Також серед уражених цілей - радари комплексу з-300 і два "панцира", - йдеться в повідомленні.

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