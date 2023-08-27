Спецоперацію реалізували сьогодні, в ніч на 27 серпня. Територію атакували з БПЛА.

У ніч на 27 серпня контррозвідка СБУ реалізувала спецоперацію по російському аеродрому в Курську. Там на момент атаки знаходилися засоби ППО й частина авіафлоту Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на джерела в Службі безпеки України. Там уточнили, що по Курському аеродрому запустили 16 БПЛА. Завдання виконували контррозвідники з 13-го Головного управління відомства.

"16 дронів-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 і одному Міг-29. Також серед уражених цілей - радари комплексу з-300 і два "панцира", - йдеться в повідомленні.

В СБУ вважають, що майже всі дрони досягли заданої мети. Російська ППО, ймовірно, змогла "зловити" лише три БПЛА. На користь цього свідчили заяви самої Росії: там повідомляли щонайменше про 13 вибухів. "Бавовна" вийшла вражаючою", - підсумували в СБУ.

Там пообіцяли, що незабаром українці дізнаються про всі втрати ворога в рамках спецоперації.

У ніч на 27 серпня в Курській області прогриміли вибухи

Нагадаємо, 20 серпня у Курську пролунав потужний вибух в районі вокзалу під час атаки невідомими безпілотниками. По російських телеграм-каналах поширювалися кадри з фіксацією задимлень. До місця інциденту скликали пожежників і правоохоронців.

Сьогодні вночі в РФ також активно працювала ППО. Повідомлялося про вибухи в Курській і Брянській областях. У Міноборони Росії звинуватили Київ в атаці дронами і заявили, що "відбили" удари. Однак глава Курської області Роман Старовойт випадково злив у Мережу кадри зі значними руйнуваннями.

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