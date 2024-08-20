За словами депутата, наразі людям в Курській області, які перебувають на території, де не ведуться бойові дії, безпечно перебувати.

Наразі евакуації громадян РФ з Курської області до України не відбувається, жителі населених пунктів, де немає активних бойових дій, залишаються на місцях. Про це розповів нардеп від "Голосу" Роман Костенко в ефірі "Радіо Свобода".

"Якби, мабуть, уже відбувалася якась евакуація, я б про це знав. Але зараз ніякої евакуації не відбувається. Те, що я знаю - люди там живуть і ті міста, населені пункти, які опинилися в тилу українських військ, там в принципі бойових дій немає, там люди просто продовжують жити, там створена наша комендатура під керівництвом генерала Едуарда Москальова, вони там утримують порядок і забезпечують життєдіяльність тому, що згідно з Женевськими конвенціями, окуповані території, держава, яка їх окуповує, має відповідати за все те, що там відбувається. Ось ми окупували ці території і тепер наше завдання відповідати за місцеве населення, яке там є", - пояснив політик, який 12 серпня повідомив, що їде у відрядження до Росії.

За його словами, щодо того, чи люди десь переміщаються, можливо, і є якісь пересування, де вони виїжджають без допомоги України.

Відео дня

"Але скажемо так, щоб масово було організовано, я не чув", - запевнив Костенко.

Коли у нардепа запитали про те, чи сторона РФ пропускає росіян, які хочуть виїхати з непідконтрольної Росії частини Курської області на територію, яку контролює країна-агресор, він відповів, що місцеві жителі наразі мають таку можливість.

"Там є можливість у цивільних проїздити. Там не суцільна лінія фронту. Тому є можливість, а вже чи росіяни пропускають, це вже росіяни можуть, як пропускати, так і знищувати ще на підході. Тому це вже зараз складно проконтролювати, бо йдуть бойові дії, і там, де йдуть сутички - там точно не їздять цивільні; там, де немає (бойових дій – ред.) і є якісь польові дороги - там проконтролювати досить складно", - зауважив Костенко.

Він підкреслив, що на території Курської області, яку наразі контролюють українські військові та де не ведуться бойові дії, перебувати мирному населенню безпечно, адже загрози для громадян РФ та необхідності виїжджати немає.

"Для росіян, які перебувають на окупованій території, я не бачив загрози, щоб вони мали там виїздити кудись, кидати свої домівки, що там над ними хтось знущається. Можливо, тільки вони розуміють, що якщо Росія там в перспективі підтягне свої війська, або вони просто візьмуть авіацію, і вони бачили те, що Росія робить із захопленими територіями, з нашими містами, що вона їх просто стирає з землі, то, можливо, оця загроза, і вони більше її будуть відчувати саме від Російської Федерації, а не від України", - наголосив нардеп.

Бойові дії в Курській області - останні новини

Як писав УНІАН, у Курській області український літак завдав ударів по ворожому підземному пункту управління.

"Авіація Повітряних сил щодня завдає ударів по об’єктах противника на Курському напрямку. На відео - український винищувач денацифікує підземний ворожий пункт управління керованою авіабомбою AASM Hammer. Дякую за роботу!", - повідомив генерал-лейтенант Микола Олещук.

Водночас аналітик Bild Юліан Рьопке повідомив, що ЗСУ незабаром закриють у "котлі" на річці Сейм до 3 тисяч російських солдатів.

"Напередодні ЗСУ захопили там села Снагість і Апанасівка, і до річки Сейм і закриття "котла" їм залишилося 5 км. При цьому, за українськими даними, всередині котла залишаються від 2 до 3 тисяч російських солдатів", - наголосили у виданні.

Вас також можуть зацікавити новини: